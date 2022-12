Verissimo, Ignazio de “Il Volo”: “Ho avuto una crisi con il gruppo”

I ragazzi de "Il Volo" sono stati ospiti di Silvia Toffanin a "Verissimo": dal ritorno in televisione per Natale, a un momento di crisi

Il Volo torna in televisione.

Il talentuoso trio composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Nobile, impegnato attualmente in tour, sarà protagonista dello speciale in onda su Canale 5 il 24 dicembre dal titolo “Il Volo-Natale a Gerusalemme”.

I tre oggi si sono raccontati ai microfoni di Silvia Toffanin, ospiti del programma “Verissimo”, svelando anche un momento critico della loro ultra decennale convivenza che poteva portare anche a un clamoroso scioglimento de “Il Volo”.

“Qualche anno fa, mi sono un po’ distaccato – dichiara a sorpresa Ignazio Boschetto – Allora loro spesso mi chiedevano perché ci fossi poco, stessi poco con loro, a una riunione ho detto la verità: Il vero motivo per cui non sto con voi è perché non sto bene. Da lì le cose sono cambiate”.

“Abbiamo cercato di affrontare il problema insieme – ribatte Piero Barone – Lui ha avuto il coraggio di dirci cosa non andava e noi abbiamo cercato di smussare alcune parti del nostro carattere per stare bene tutti”.

“Essere amici significa anche questo: essere trasparenti”, ha concluso Gianluca Nobile.