Verissimo, Kekko dei Modà e la depressione: “Non riuscivo più a camminare”

In un'intervista a cuore aperto a Verissimo, Kekko Silvestre dei Modà ha rivelato di aver superato una brutta depressione

Il cantante milanese ha parlato anche delle sue condizioni di salute, rivelando di aver superato una brutta depressione.

Kekko Silvestre: “Pensavo di avere una malattia degenerativa”

“Il 29 aprile 2021 mi sono svegliato e non riuscivo più a piegare le gambe e a camminare – le parole di un Kekko Silvestre particolarmente emozionato – Passavano i giorni, ma la situazione non migliorava. Quindi io e la mia compagna Laura ci siamo spaventati e abbiamo chiamato un neurologo, pensando a una malattia degenerativa. Il neurologo mi visitò e mi disse ‘ho una notizia bella e una brutta. La bella è che non hai nessuna malattia degenerativa, la brutta è che hai la depressione. Il medico mi spiegò che proprio perché per anni avevo represso le mie fragilità, la depressione ha deciso di spegnermi il cervello, aggredendo i miei muscoli”.