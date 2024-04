Palermo, arcivescovo Lorefice apre la IX edizione di Via dei Librai: “Attenti a comunicazione manipolata”

Il tema portante quest'anno è "Artigiani della pace": suggerisce gli strumenti necessari, richiamando ognuno alle proprie responsabilità.

Palermo città di conflitti ma anche città di pace: sul palco della Cattedrale l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha aperto gli appuntamenti pomeridiani della prima giornata della nona edizione della Via dei Librai.

Sollecitato da una serie di spunti di Agusto Cavadi, il capo della Curia palermitana ha affrontato le principali questioni che riguardano il mondo cattolico di fronte ai fondamentalismi, alle migrazioni, alle scelte politiche.

Via dei Librai: le parole di Lorefice

“La centralità di Palermo come esempio nella sua contaminazione di culture rappresenta un modello che però deve essere seguito dalla consapevolezza di ciascuno a farsi cristiano e quindi ad accettare la scelta di condivisione delle sofferenze degli altri”. Ecco quanto affermato da Lorefice e, alla fine, un grido di allarme sulla comunicazione: “Attenzione a quella manipolata”. Hanno portato la testimonianza diretta dei conflitti nei quartieri di Palermo i parroci dell’Albergheria e di Sferracavallo che con i loro interventi hanno chiuso l’incontro.

La tematica della pace

“Quali sono le condizioni per una comunità di pace” è stato il tema dell’appuntamento clou della prima giornata di Via dei Librai affrontato da Venessa Hanson, rappresentante dell’ICAN (associazione premio Nobel per la pace nel 2017) e Amico Dolci che hanno dialogato con la giornalista Ambra Drago.

“Il tema della pace, un tema globalizzato al di là dei conflitti geopolitici attuali, lo abbiamo affrontato analizzando le potenzialità di un possibile cambiamento legato non solo al fattore economico e della tematica del disarmo, ma anche come possibilità di cambiamento ricerca e azione da parte della società e dei giovani tenendo conto dei riflessi del mondo della comunicazione” commenta Ambra Drago.

Sottolinea invece Venessa “è una questione che abbraccia il tema della pace generale, non ci sarà mai una vera pace senza totale assenza delle armi nucleari”. Amico Dolci suggerisce di sviluppare le sinergie tra tutti coloro che sono impegnati per questi obiettivi, perché il solo modo di ottenere dei risultati è quello di unire le forze in un momento storico in cui sembrano prevalere solo le logiche di guerra. “Proprio il tema della manifestazione, “Artigiani di pace”, ci suggerisce gli strumenti necessari che sono quelli più semplici, richiamandoci ognuno alle proprie responsabilità”.

Via dei Librai: gli appuntamenti del 24 aprile

Tra gli appuntamenti di oggi da segnalare l’omaggio delle rose nell’ambito del gemellaggio tra La Via dei Librai di Palermo e la festa di San Jordi di Barcellona: per ogni libro acquistato un fiore in omaggio, in collegamento con le celebrazioni del 400° del Festino.

A mezzogiorno a Villa Bonanno la presentazione del libro “Squadra Mobile Palermo. L’avamposto degli uomini perduti” di Alessandro Chiolo con la prefazione di Francesco La Licata.

Nel pomeriggio si ricorda Alberto Manzi, il “maestro d’Italia”, con la presentazione del libro “La luna nelle baracche”, con Gioacchino Lavanco, direttore del Dipartimento SPPEFF dell’Università di Palermo, Amico Dolci, direttore del Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Massimo Manzi e Gloria Calì, direttrice rivista del CIDI “Insegnare”.