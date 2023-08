Viagrande, incidente in un maneggio: muore giovane

Un giovane operaio romeno di 25 anni ha perso la vita a Viagrande a causa di un incidente sul lavoro avvenuto il 22 agosto in un maneggio.

Alin Telianu, giovane operaio romeno di 25 anni, ha perso la vita a Viagrande a causa di un incidente sul lavoro avvenuto il 22 agosto in un maneggio. La notizia si è diffusa nelle ultime ore a seguito del sequestro dei Carabinieri delle immagini di videosorveglianza della struttura che si trova al confine con la frazione di Lavinaio. La vittima lavorava in Sicilia da 7 anni. I soldi che guadagnava in parte li inviava alla famiglia in Romania.

La dinamica del decesso

Il ragazzo sarebbe rimasto schiacciato da una motopala mentre lavorava all’inizio del proprio turno. La vittima, così come si evince dalle registrazioni, attraversa il cancello di ingresso a bordo della motopala circa 15 minuti prima delle 7:00. Le telecamere alle 7:30 mostrano invece altri operai che escono dal posto disperati. Poco più tardi arrivano soccorsi e militari.