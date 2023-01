Vialli, il toccante messaggio della moglie di Mihajlovic: "Sai quante partite lassù..."

Arianna Mihajlovic, moglie dell'indimenticabile Sinisa, ha voluto omaggiare sui social Gianluca Vialli: ecco il toccante post

Il calcio italiano sta vivendo un momento drammatico.

Nel giro di sole tre settimane, infatti, se ne sono andate due delle leggende più luminose dell’intera Serie A.

Prima la tragedia di Sinisa Mihajlovic, scomparso a causa della leucemia lo scorso 16 dicembre.

Oggi, purtroppo, la notizia della morte di Gianluca Vialli, sconfitto dal cancro al pancreas dopo una lunga battaglia durata 5 anni.

Il saluto di Arianna Mihajlovic a Vialli

La moglie dell’ex fuoriclasse serbo, Arianna Mihajlovic, ha voluto omaggiare Vialli attraverso un toccante scatto pubblicato sui social, in cui si vedono il marito e il bomber duellare durante un match tra Sampdoria e Juventus.

“Chissà quante partite lassù…”, le parole emozionanti della donna, che soltanto 21 giorni fa ha dovuto dire addio al suo amato Sinisa.

Vialli e Mihajlovic, rivali in campo per anni, non hanno mai giocato insieme, essendo il difensore arrivato a Genova sponda blucerchiata nel 1994, ossia due anni dopo la partenza di Luca Vialli direzione Juventus avvenuta invece nel ’92.