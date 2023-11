VIDEO | Rarissimo avvistamento, l’echidna dal becco lungo non è estinta

Avvistato il rarissimo mammifero: non si vedeva in giro dal lontano 1961.

Meravigliosa notizia per gli amanti degli animali: un video dimostra che l’echidna dal becco lungo di Attenborough (Zaglossus attenboroughi) – mammifero oviparo – non è estinta come si temeva.

Dopo più di 60 anni dall’ultimo avvistamento, il bizzarro mammifero è stato nuovamente visto e il video è diventato immediatamente virale.

Guarda tutti i video virali, visita la QdSTv CLICCA QUI

Avvistata echidna dal becco lungo, non è estinta

Un video dimostra che la specie animale non è estinta. Il bizzarro mammifero oviparo che porta il nome del noto naturalista e divulgatore David Attenborough era stato visto per l’ultima volta dagli scienziati nel lontano 1961, più di 60 anni fa.

Per questo si è creduto che ormai si trattasse quasi di una “creatura mitologica”, estinta da tempo. Nel 2023, però, è arrivata la prova del contrario: il mammifero esiste ancora ed è vivo e vegeto. Un team di ricercatori ha riscoperto e filmato questo rarissimo mammifero oviparo in una delle regioni più inesplorate del mondo sulle montagne dei Ciclopi, nella provincia di Papua in Indonesia.

Gli echidna sono animali notturni e timidi, il che li rende difficili da trovare, questo esemplare è stato immortalato grazie a foto-trappole.

Video e foto da Askanews