VIDEO | Camion pieno di gas esplode, incendio devasta devasta case nella notte: morti e feriti

Il boato ha fatto tremare intere strutture a distanza di chilometri provocando grande paura

Spaventosa esplosione Nairobi in Kenya, dove un camion che stava per essere caricato di bombolo di gas è improvvisamente scoppiato per aria. Una deflagrazione impressionante stando alle dichiarazione dei testimoni. Una sorta di palla incandescente si è abbattutta sulle abitazioni circostanti creando un vasto incendio. “Di conseguenza, l’inferno ha ulteriormente danneggiato diversi veicoli e proprietà commerciali tra cui molte piccole e medie imprese. Hanno preso fuoco anche le case residenziali del quartiere, con un buon numero di residenti ancora all’interno perché era notte fonda”. Così ha reso noto il portavoce del Governo Isaac Maigua Mwaura in un post su X.

Le vittime

A perdere la vita almeno due persone a causa delle ferite riportate, mentre altre 222 sono state trasportate d’urgenza in vari ospedali della capitale. In precedenza, si apprende che la Croce rossa locale aveva segnalato quasi 300 feriti. L’incendio è divampato a sud est di Nairobi nel quartiere Embakas. La dinamica parla di un’azienda che stava riempiendo bombole di gas quandosi è innescato il rogo con diverse persone sono rimaste ferite e portate d’urgenza in ospedale. L’edificio che ospita l’azienda è gravemente danneggiato. “Le azioni concertate di varie unità di intervento hanno portato con successo all’evacuazione di 271 persone in diverse strutture sanitarie a Nairobi”. Così la Croce rossa aggiungendo che altre circa 30 persone sono state curate sul posto.