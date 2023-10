VIDEO | I tifosi per la partita di Champions cantano “You’ll never walk alone” per i palestinesi

Non solo la tifoseria ha uscito le bandiere, in qualche modo proibite, ma ha intonato anche un emozionante "You'll never walk alone"

In occasione della partita Celtic – Atletico Madrid, che si è giocata mercoledì scorso, 25 ottobre, terminata 2 – 2 i tifosi di casa hanno deciso di attuare una sorta di protesta e solidarietà verso il popolo palestinese. Quest’ultimo naturalmente in questi giorni si trova fra le bombe e gli spari della guerra fra Hamas e Israele.

I tifosi del Celtic cantano per i palestinesi

I tifosi hanno sventolato numerose bandiere della Palestina, quando già in precedenza il club era stato multato dalla Uefa a causa di episodi analoghi. Questa volta non solo la tifoseria ha uscito le bandiere, in qualche modo proibite, ma ha intonato anche un emozionante “You’ll never walk alone”. Il video da X