VIDEO | La folle corsa in autostrada da ubriaco e il bambino a bordo: il testacoda e la fuga

L'uomo ha percorso gran parte della carreggiata sulla corsia d'emergenza a 160 km/h.

La folle corsa in autostrada da ubriaco è opera di Miley Connors. L’uomo guidava una macchina ad oltre 160 km/h in corsia d’emergenza e con a bordo un bambino.

I fatti risalgono a dicembre 2021, ma lo scorso 12 aprile Miley Connors, 37 anni, è stato condannato a due anni di reclusione presso la Corte di Oxford. La patente gli è stata ritirata per due anni e, inoltre, dovrà fare 250 ore di lavoro non retribuito e pagare una multa di 3.000 sterline.

Il video della folle corsa in autostrada

Il video della folle corsa in autostrada di Connors è stato mostrato in sede di processo. Un agente ha dichiarato essere: “uno dei peggiori momenti di guida che abbia mai visto”.

Intorno alle 16 del 29 dicembre 2021, la polizia ha ricevuto diverse segnalazioni riguardanti un SUV grigio che percorreva la corsia di emergenza della M40.

Connors ha colpito lo spartitraffico centrale, provocando il testacoda della sua macchina e la perdita di una gomma, ma la sua folle corsa in autostrada non si è conclusa. L’uomo ha continuato a guidare, per poi fermarsi sulla corsia di emergenza, per scendere ed urinare. In questa occasione, il bambino è sceso dall’auto per correre in un capo lì vicino

Le ricerche della polizia si sono allora spostate per cielo: Connors è stato individuato da un elicottero e arrestato vicino a Worminghall. Quando gli agenti sono arrivati, il bambino era “infreddolito, bagnato e infangato”, ha detto la polizia, mentre Connors continuava a vomitare. “Riusciva a malapena a camminare” ha detto un agente.