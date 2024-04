VIDEO | Giuseppe Guarresi incatenato tra i rifiuti: “Non siamo complici dei criminali”

Le immagini dell'atto estremo del Consigliere in merito all'emergenza rifiuti a Palermo.

Il Consigliere Giuseppe Guarresi si è incatenato tra i rifiuti, a Palermo, esortando un intervento da parte del sindaco Lagalla. Dopo le festività pasquali, infatti, la questione rifiuti sembra essersi fatta sempre più urgente, costringendo Giuseppe Guarresi ad atti estremi per essere ascoltato.

Rifiuti: il post Facebook di Giuseppe Guarresi

“Egregio Sindaco, con profondo rispetto e urgenza, mi rivolgo nuovamente a Lei, essendomi trovato costretto ad atti estremi come incatenarmi in mezzo ai rifiuti. Questo gesto, lungi dall’essere una mera provocazione, mira a scuotere le coscienze e sollecitare un’azione concreta e immediata sulla questione della gestione dei rifiuti nella nostra amata Borgata di Acqua dei Corsari.

Le mie richieste, come già espresso in precedenti comunicazioni, sono chiare e mirano a migliorare sostanzialmente la qualità della vita dei cittadini e l’immagine della nostra città: l’avvio immediato della raccolta differenziata porta a porta, per un corretto smaltimento dei rifiuti. L’installazione di telecamere di sorveglianza per prevenire atti di abbandono dei rifiuti e garantire la sicurezza. L’intensificazione dei controlli da parte della Polizia Municipale, per far rispettare le norme vigenti. La bonifica, derattizzazione e sanificazione completa della Borgata, per restituire dignità e salubrità all’ambiente.

Queste azioni non sono solamente necessarie ma indispensabili per rispondere con efficacia alla crisi ambientale e sanitaria che stiamo vivendo. Confido nella Sua sensibilità e nel Suo impegno per tradurre queste richieste in azioni concrete.

In attesa di un Suo riscontro, mi rendo disponibile per ogni ulteriore chiarimento e collaborazione. La salute e il benessere della nostra comunità sono in gioco, e insieme possiamo fare la differenza.

Sempre e comunque al servizio dei cittadini”.