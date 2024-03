VIDEO | Gorilla infuriato insegue guardiani: paura allo zoo

Sta facendo il giro del web un video che ritrae un gorilla arrabbiato inseguire due guardiani all'interno di uno zoo

Sta facendo il giro del web un video che mostra due guardiani dello zoo che tentano di fuggire dal recinto di un gorilla allo zoo del Texas. Si sentono gli spettatori pregare per due guardiani dello zoo in un filmato già divenuto virale su TikTok.

La furia del gorilla: cos’è successo

Due guardie zoologiche si sono trovate in una situazione spaventosa quando si sono imbattute in un gorilla d’argento nella mostra World of Primates dello zoo di Fort Worth, in Texas. In un momento ormai virale che ha raccolto 14 milioni di visualizzazioni, il gorilla, che si chiama Elmo, è stato ripreso in un video mentre sembrava caricare aggressivamente un guardiano dello zoo.

Si vede il guardiano correre per poi raggiungere una porta e usare una radio ricetrasmittente per chiamare aiuto. L’animale si schianta poi su un secchio di cibo e si ferma a guardare il guardiano dello zoo che si trova sulla porta. Un uomo di nome Ben, che ha dichiarato a Fox News Digital di essere “l’agente di sicurezza che rispondeva” in quel momento, ha poi condiviso il video sul suo profilo TikTok.

