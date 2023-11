VIDEO | Come due ladri rubavano gli zaini all’interno dei ristoranti

A Milano è stato beccato un piccolo gruppo di ladri che rubava diversi zaini all'interno di alcuni locali durante l'ora di pranzo

A Milano è stato beccato un piccolo gruppo di ladri che rubava diversi zaini all’interno di alcuni locali durante l’ora di pranzo, quindi quando erano più affollati del solito. I malviventi hanno messo in atto una tecnica ben precisa per passare inosservati e rubare quanto volevano.

Le telecamere incastrano i ladri

La Polizia di Stato è riuscita a registrare i due ladri in azione, che sono un uomo e una donna di 40 e 23 anni rispettivamente. Non è la prima coppia di ladri che gli uomini della squadra mobile di Milano sono riusciti a fermare in questi primi giorni della settimana.

La modalità di furto utilizzato dai due era il seguente: entravano nel locale, al cliente più distratto mentre era girato sfilavano lo zaino posato a terra. Addirittura, una volta, sono riusciti a rubarne uno e scambiarlo in modo che il proprietario non se ne accorgesse immediatamente. Tutto ciò si vede dal video registrato dalla squadra mobile della Sesta sezione del capoluogo lombardo.