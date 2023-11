VIDEO | Dal caro voli alla Finanziaria, il senatore Salvo Pogliese ospite del Forum di QdS

Il senatore Salvo Pogliese, ex sindaco di Catania e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale, ospite del Forum di QdS con il direttore Carlo Alberto Tregua.

Il senatore Salvo Pogliese, ex sindaco di Catania e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia per la Sicilia orientale, è stato ospite dell’ultimo Forum del Quotidiano di Sicilia.

Intervistato dal direttore Carlo Alberto Tregua, il senatore ha parlato di vari argomenti: la Finanziaria regionale, il lavoro fatto e da fare sul fronte del caro voli e la gestione dei fondi per le infrastrutture regionali (non ultima il Ponte sullo Stretto di Messina, la cui realizzazione dovrebbe partire già dal prossimo anno), la riforma della PA (Pubblica Amministrazione) e il futuro del progetto della Zes Unica per il Mezzogiorno. Non è mancato ovviamente un bilancio dell’attività come sindaco di Catania, ma anche dei primi mesi della nuova esperienza da senatore.

Il senatore Pogliese ha sottolineato più volte nel corso del Forum l’importanza della sinergia tra Governo regionale e nazionale, commentando come abbia portato a risultati fondamentali per la Sicilia. L’esempio per eccellenza è quello del caro voli, dopo l’annuncio storico dell’insieme di sconti messi in campo per contrastare il fenomeno e tutelare i residenti in Sicilia.

“Credo che sul caro voli il Governo Schifani, in assoluta sinergia con il Governo Meloni, abbia dato dimostrazione di contribuire a contenere un’assoluta emergenza per i siciliani. Un intervento concreto”, ha commentato al margine del Forum per il QdS.

“Certo, è un primo passo – ha aggiunto Pogliese -, di certo non risolutivo, ma che fa ben sperare dopo troppi anni di parole spese al vento”.

“Credo che in questo primo anno il Governo Schifani stia dando dimostrazione di efficienza, cercando di risolvere alcune problematiche che però, naturalmente, non possono essere risolte radicalmente in 12 mesi”, ha concluso il senatore.