VIDEO | Orrore a New York: uomo si dà fuoco durante processo a Trump e muore

Un 37enne è deceduto dinanzi al Tribunale dove è in corso il processo contro Donald Trump dopo essersi dato fuoco

Follia a New York, dove un uomo, Maxwell Azzarello, 37 anni, residente a St. Augustine in Florida, si è dato fuoco fuori mentre era in corso il processo a Donald Trump. Secondo quanto riferisce la polizia si tratterebbe di un cospirazionista. Il 37enne è deceduto a causa della gravità delle ustioni riportate. Secondo quanto riferiscono diversi video postati in rete le fiamme hanno avvolto il suo corpo nel giro di pochi secondi. Un agente è intervenuto sul posto spegnendo il rogo con un estintore.

L’uomo si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco

Il dramma è avvenuto durante la quarta udienza del processo contro l’ex presidente USA per il caso della pornostar Stormy Daniels. Proprio mentre veniva completata la giuria, l’uomo, in jeans e t-shirt grigia, ha lanciato in aria dei volantini, si è cosparso con un liquido infiammabile e si è dato fuoco all’esterno del tribunale, nell’area di un parco transennata per i fan del tycoon. Alcuni dei volantini riguardavano l’ex presidente George W. Bush, l’ex vicepresidente Al Gore e l’avvocato David Boies, che rappresentò Gore nel riconteggio delle elezioni del 2000. I passanti hanno gridato e qualcuno ha provato a spegnere le fiamme con l’estintore ma alcuni reporter della Cnn affermano di aver visto bruciare l’uomo per oltre tre minuti.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI