VIDEO | Paura alla guida: serpente sbuca all’improvviso sul parabrezza

Una ragazza di 28 anni si è vista spuntare all'improvviso dal parabrezza della sua auto una biscia lunga oltre un metro

Momenti di paura per Denise Turrini, 28 anni, originaria di Bovolone e residente a Vigo di Legnago, trovatasi a vivere un’avventura da film horror o comico, a seconda dei punti di vista, quando all’improvviso dal parabrezza della sua auto è spuntata una biscia lunga oltre un metro. L’8 maggio scorso, sollecitata dagli amici, ha deciso di pubblicare il filmato di quell’incredibile episodio, diventato subito virale con oltre 200 mila visualizzazioni sui social e centinaia di commenti.

Il serpente biscia è sbucato all’improvviso

Dopo aver pranzato dai suoceri a Porto di Legnago, Denise era salita a bordo della propria auto per andare a lavoro. Una giornata qualunque, fino a quando una biscia ha deciso di fare un’apparizione spettacolare proprio sul suo parabrezza. Incredula e terrorizzata, Denise ha immediatamente preso lo smartphone ed ha iniziato a filmare la scena tra urla di panico e qualche colorita imprecazione. «Aiuto aiuto aiuto oh mio Dio, vai via!», si sente gridare nel video, mentre attivava i tergicristalli nel disperato tentativo di far volare via il rettile. Ma la biscia sembrava determinata a rimanere, attorcigliandosi con tenacia ai tergicristalli. Solo all’ennesimo colpo, l’intrusa è stata finalmente lanciata via, permettendo a Denise di riprendere fiato e rendersi conto di quanto era appena accaduto.

