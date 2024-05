VIDEO | Giovane interrompe funzione religiosa e punta una pistola contro il pastore

L'episodio ha fortemente scosso la comunità della Jesus’ Dwelling Place Church, nella periferia di Pittsburgh.

Un uomo di 26 anni è stato arrestato dopo aver puntato una pistola contro un pastore durante una funzione religiosa. L’incidente è avvenuto il 5 maggio a North Braddock, Pennsylvania.

La pistola puntata contro il pastore: paura in Pennsylvania

La funzione religiosa, trasmessa in diretta streaming, è stata interrotta quando un uomo si è avvicinato al pastore Glenn Germany. Dal video è chiaramente visibile il giovane che estrae una pistola e la punta contro il pastore, creando panico e paura tra i presenti.

Il pastore Germany, che insieme a un altro uomo ha disarmato l’aggressore, afferma alle televisioni locali: “Sono grato a Dio per essere ancora qui. Ha sicuramente premuto il grilletto, ma per qualche motivo la pistola non ha sparato”.

Le autorità sono immediatamente intervenute e il giovane è stato arrestato. Al momento, le motivazioni dietro il gesto rimangono poco chiare. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine locali.