VIDEO | Statua della Libertà colpita da un fulmine: le immagini

Durante una tempesta elettrica che ha colpito New York, un fulmine ha colpito la Statua della Libertà: le immagini sono virali

Immagini spettacolari arrivano dagli Stati Uniti dove un fulmine ha colpito la fiaccola della Statua della Libertà a New York. Nella giornata del 3 aprile una forte tempesta elettrica ha colpito l’area di New York: il temporale ha scaricato numerosi fulmini sulla città e uno di questi ha colpito il monumento.

Nessun danno alla Statua della Libertà

Il momento esatto è stato catturato in un incredibile e straordinario scatto fotografico di Dan Martland, fotografo freelance che lavora presso una azienda di produzione radiotelevisiva a New York City. Il fulmine, che ha colpito la parte della fiaccola tenuta in mano, non dovrebbe aver causato danni alla struttura.

