VIDEO | Una gatta ruba un pollo per sfamare i suoi cuccioli, le immagini diventano virali

Singolare episodio in Turchia dove una gatta ha portato via un pollo da un supermercato e lo ha poi consegnato ai figlioletti.

Una gatta ha rubato un pollo da un supermercato per sfamare i propri cuccioli. L’episodio, accaduto in Turchia, è stato ripreso da un passato con uno smartphone e il video è diventato virale dopo essere stato condiviso online da un utente di X. Nelle immagini si vede la mamma gatto portare via il pollo all’interno di una busta di plastica, per poi consegnare il contenuto ai gattini.

Fonte video: X/mdahadsnk