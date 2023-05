Villabate, vigili del fuoco recuperano cuccioli di cane abbandonati in un condotto

Sono stati affidati ad una associazione Onlus che si pone l’obiettivo di salvare cani e gatti dalla strada

I vigili del fuoco di Palermo sono entrati in azione ieri pomeriggio lungo la parallela dell’autostrada A19, nel territorio di Villabate, per recuperare due cuccioli di cane abbandonati all’interno di un condotto per il deflusso delle acque reflue, sotto l’autostrada Palermo-Catania.

Una volta recuperati, i cuccioli sono stati affidati ad una associazione Onlus che si pone l’obiettivo di salvare cani e gatti dalla strada o da situazioni critiche.