Villafranca Tirrena, sequestra pericolosa discarica abusiva

L’8 marzo 2023, il comando provinciale carabinieri di Messina ha organizzato diverse iniziative per prevenire e reprimere i reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero. Uno dei controlli ha avuto luogo a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, dove i militari della Stazione locale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato un cantiere edile.

Durante il controllo, i militari hanno riscontrato diverse violazioni alla normativa del settore, in particolare la mancata conformità alla viabilità del cantiere e la mancata formazione e informazione dei lavoratori. Il titolare del cantiere è stato denunciato all’autorità giudiziaria e multato per oltre 18mila euro.

Ma non è stata l’unica violazione riscontrata. Durante l’ispezione, i militari hanno trovato una discarica abusiva dove l’impresa stava smaltendo rifiuti pericolosi, come scarti derivanti dai lavori edili, materiali plastici e ferrosi, il tutto miscelato in modo improprio, con un potenziale danno ambientale. Il responsabile del cantiere è stato denunciato per illecita attività di gestione dei rifiuti, miscelazione di rifiuti pericolosi e danni ambientali, e l’intera area di stoccaggio dei rifiuti è stata sequestrata.