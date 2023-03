Villetta esplode mentre lei sta preparando la colazione: morta mamma, feriti marito e figli

Dramma in una villetta in provincia di Padova dove una fuga di gas ha innescato una violenta esplosione: la donna è deceduta sul colpo

Tragedia in provincia di Padova, precisamente nel paese di Sant’Urbano.

Proprio qui, infatti, si è verificata una violentissima esplosione all’interno di una villetta a due piani.

Una donna, Alina Crenicean di origine romena, è morta sul colpo, mentre il marito e i due figli sono rimasti feriti con le loro condizioni di salute che non destano preoccupazioni.

La mamma si trovava al piano terra, intenta a preparare la colazione alla sua famiglia, quando una fuga di gas ha provocato la deflagrazione.

Il marito è riuscito a scappare con i figli prima del crollo

Il botto, purtroppo, ha investito in pieno la donna e ha generato un incendio.

Miracolosamente, il marito si trovava ancora al primo piano e ha avuto la prontezza di prendere i due figli con sé e uscire di casa prima che i muri crollassero.

Alina si trovava in Italia da molti anni ed era sposata da dieci anni con Michelangelo Negrello.

La deflagrazione è avvenuta poco prima delle 8 di stamattina.

All’arrivo dei vigili del fuoco, il papà con i due bambini si trovava già fuori dall’abitazione.

Le squadre dei soccorritori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori muniti di autorespiratore sono entrati all’interno dell’abitazione, ritrovando la donna che è stata portata fuori.

I soccorsi si sono rivelati inutili

I sanitari del 118, precipitatosi immediatamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Il marito Michelangelo e il figlio di 3 anni sono stati medicati all’ospedale di Padova e poi dimessi, mentre la figlia di 9 anni è stata portata all’ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia.

Per lei i sanitari parlano “di un quadro clinico buono, compatibilmente con la situazione”. Gravi i danni all’abitazione con alcuni muri perimetrali abbattuti: in corso, attualmente, le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell’esplosione.