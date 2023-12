Vince 10 milioni 2 volte in 2 anni: uomo baciato dalla fortuna

Incredibile doppia vincita milionario per un uomo: si è accaparrato il ricco montepremi giocando due biglietti nel giro di due anni

La fortuna ha baciato in fronte un uomo di New York City, capace di vincere ben 10 milioni di dollari con un biglietto della lotteria gratta e vinci da 30 dollari questa settimana. A far notizia, infatti, è che lo stesso aveva vinto l’identico importo con un’altra lotteria da 30 dollari poco più di un anno fa. Come riportano i media Usa Wayne Murray, che vive a Brooklyn e ha acquistato entrambi i biglietti presso la stessa stazione di servizio vicino a casa sua, ha deciso di ritirare le vincite per una somma forfettaria di oltre 6 milioni di dollari.

