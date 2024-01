Superenalotto, la fortuna bacia la Sicilia: centrato il 5+1 a Siracusa

La fortunata schedina è stata giocata presso il Cafe del Mar, in via Lido Sacramento

Incredibile vincita al Superenalotto con l’estrazione di ieri sera, lunedì 8 gennaio: un giocatore a Siracusa ha centrato il 5+1, vincendo oltre 680mila euro. La schedina vincente è stata giocata presso il Cafe del Mar, in via Lido Sacramento 19.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I numeri vincenti

La sestina estratta è 62 48 20 28 51 42 Jolly 72 Superstar 47. Il vincitore ha portato a casa per l’esattezza 682.533,38 euro, ma non è il solo a sorridere. Sono stati centrati anche due 5 da 110.255,40 euro a Settimo Torinese (TO) e Nardò (LE) e un 4 stella da 55.259 euro. I vincitori, per riscuotere la vincita, avranno 31 giorni di tempo dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di reclami e rivendicazioni, così come indicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.

Nel frattempo, il jackpot è aumentato a 42milioni e 800mila euro. L’ultimo 6 risale al 16 novembre e valse più di 85 milioni di euro.

Altre vincite al Superenalotto in Sicilia da inizio 2024

Ma la vincita al Superenalotto a Siracusa non è l’unica: in Sicilia da inizio 2024 si sono già registrate altre vincite grazie al gioco del Lotto. A Caltanissetta sono stati vinti 100mila euro, altri 9mila a Linguaglossa, in provincia di Catania. Due vincite da 6mila euro ciascuna sono state registrate a Bagheria (PA) e Randazzo (CT). Infine, a Ficarra, in provincia di Messina, sono stati vinti 5mila euro.