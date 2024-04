“Viola come il mare”, il 3 maggio in arrivo la seconda stagione: le anticipazioni della prima puntata

L'attesa è finita: la serie che ha come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi tornerà nella prima serata di Canale 5 in prima visione assoluta il 3 maggio.

L’annuncio ha sorpreso i tanti telespettatori che attendevano da tempo di scoprire quando avrebbero potuto vedere la seconda stagione di “Viola come il mare”. Ebbene: l’attesa è finita! La serie con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi tornerà nella prima serata di Canale 5 in prima visione assoluta il prossimo 3 maggio. Le prime tre puntate, però, saranno presenti sulla piattaforma Mediaset Infinity già da mercoledì 24 aprile.

“Viola come il mare” è coprodotta da Rti e LuxVide, società del Gruppo Freemantle e diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. È liberamente adattata dal romanzo di Simona Tanzini “Conosci l’estate?”. È un light crime, ossia nella serie si mescolano elementi di commedia a casi polizieschi. La seconda stagione di “Viola come il mare” è composta da sei episodi che sono stati girati tra Palermo e Roma dal 17 luglio al 23 dicembre 2023.

Il finale della prima stagione di “Viola come il mare”

Per non arrivare impreparati alla visione della nuova stagione di “Viola come il mare”, è bene ricordare come avevamo lasciato l’ispettore di polizia Francesco Demir e la giornalista Viola Vitale, affetta da sinestesia. Nell’ultima puntata della prima stagione, Viola ha confidato a Francesco di non saper vedere il suo colore. Per poco, i due non si sono baciati. Viola, infatti, aveva invitato a cena Francesco che è andato via con una scusa. Novità anche su un altro fronte per la giornalista Vitale. La donna ha scoperto da Don Andrea che suo padre è morto.

L’ispettore Demir, invece, era riuscito a trovare la talpa della procura che aveva depistato le indagini sul traffico di esseri umani. La talpa è Santo Buscemi, suo mentore e Pubblico Ministero di Palermo. Buscemi aveva rapito Viola che Francesco è riuscito a salvare.

Le anticipazioni della prima puntata di “Viola come il mare 2”

Nonostante la triste notizia sulla scomparsa del padre e l’abbandono della cena organizzata di Francesco Demir, Viola vuole prendere la vita con leggerezza. Si concentra sul lavoro. In redazione, infatti, tutto è cambiato. Ci sono un nuovo editore, una nuova direttrice e nuovi colleghi. L’unica ad essere rimasta uguale e a fianco di Viola è Tamara, sempre cinica e ironica.

Anche per l’Ispettore di polizia Francesco Demir è tempo di novità. È arrivato il nuovo PM Matteo Ferrara con il quale deve imparare a confrontarsi. Preoccupazioni quando apprende che sua madre, a causa di un incidente, è ricoverata in ospedale in coma. La donna aveva raggiunto il figlio per rivelargli la verità sulla reale identità del padre.

Il cast

Oltre Can Yaman e Francesca Chillemi che vestono i panni rispettivamente dei protagonisti Francesco Demir e Viola Vitale, nel cast sono stati confermati: Giovanni Nasta, ossia Turi, il fedele assistente di Demir, e Chiara Tron, che è Tamara, sempre al fianco di Viola.

Nella seconda stagione, però, ci sono importanti e interessanti new entry. Ninni Bruschetta sarà Leonardo Piazza, nuovo editore di Sicilia WebNews, Alice Arcuri è Vita Stabili, nuova direttrice di Sicilia WebNews e Giovanni Scifoni vestirà i panni di Matteo Ferrara, il nuovo PM della procura di Palermo. Inoltre, Lorenzo Scalzo sarà Raffaele Noto, nuovo reporter sportivo della redazione, e Virginia Diop interpreterà Maryam Nzari, nuova giornalista di Sicilia WebNews.

Dove e come vedere “Viola come il mare 2”

La seconda stagione di “Viola come il mare” arriverà in tv a partire da venerdì 3 maggio in prima visione assoluta su Canale 5 ore 21:30. Le prime tre puntate, però, saranno disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity già dal 24 aprile. In seguito, dal 3 maggio saranno inserite le restanti tre puntate della seconda stagione. Su Mediaset Infinity è possibile vedere per intero la prima stagione di Viola come il Mare, oltre a contenuti inediti ed esclusivi.