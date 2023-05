Violenza e paura al bar, scoppia una lite: 4 denunciati

L'ennesimo caso di movida violenta, questa volta in provincia di Siracusa. Intervengono i carabinieri.

Momenti di violenza in un bar di Pachino, in provincia di Siracusa, dove quattro persone sono rimaste coinvolte in una lite.

Ecco il resoconto dell’intervento dei carabinieri in seguito all’episodio, registrato negli scorsi giorni.

Lite al bar, 4 denunciati a Pachino

I carabinieri della stazione di Pachino, ad epilogo di attività investigativa, hanno denunciato quattro cittadini tunisini che, nei giorni scorsi, si erano resi responsabili di una violenta rissa in un bar del luogo.

L’azione è stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza che ha permesso ai carabinieri di identificare tutti i soggetti coinvolti, i quali dovranno rispondere all’autorità giudiziaria aretusea di lesioni personali in concorso.

Immagine di repertorio