Violenza a San Giorgio, marito geloso tenta di strangolare la moglie: arriva la Polizia

Momenti di paura a San Giorgio dove un marito violento ha aggredito la moglie. La donna ha presentato denuncia.

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 47 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nella serata dello scorso 16 agosto, personale delle Volanti è intervenuto in un’abitazione del quartiere San Giorgio, dov’era stata segnalata una lite animata tra coniugi.

L’arrivo degli agenti

Sul posto, gli agenti hanno accertato che la richiedente ha presentato dei vistosi rossori al volto, all’altezza degli occhi ed al collo. La donna riferiva di aver avuto poco prima una violenta lite con il marito per motivi di gelosia: l’uomo l’aveva violentemente schiaffeggiata, tentando anche di strangolarla con forza.

Soltanto grazie all’intervento del figlio maggiorenne della coppia l’uomo ha mollato la presa del collo della moglie.

Il malore della donna

Alla presenza dei poliziotti, la donna è stata colta anche da malore, per cui, con un’ambulanza del 118 appositamente chiamata, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco. Dopo essere stata visitata e medicata, è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni e accompagnata in Questura. Qui ha formalizzata la denuncia nei confronti del marito violento.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sottoposto agli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella di residenza.