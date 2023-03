Violenza di genere, raccolta fondi per il Centro Thamaia

Sabato a Catania un evento per sostenere il Centro da anni impegnato al fianco delle donne vittime di maltrattamenti. La presidente Anna Agosta: "Istituzioni troppo spesso assenti e sorde"

A Catania un evento unico per sostenere il Centro antiviolenza Thamaia. L’appuntamento è fissato per giorno 11 marzo alle ore 20, presso l’Istituto Incremento Ippico della città etnea, in via Vittorio Emanuele II n. 508. Gli ospiti, intrattenuti dalla band Camera a Sud, parteciperanno a uno show cooking degli chef Angelo Scuderi e Nino Testa e potranno degustare i vini siciliani delle cantine che sostengono l’iniziativa, selezionati dai sommelier di Air Sicilia-Delegazione Catania, nonché i liquori e i distillati della Disitilleria Russo.

Anna Agosta

“Questa è una grande opportunità per raccontare le attività messe in campo sul territorio da Thamaia in oltre vent’anni, indispensabili per sostenere le donne che subiscono violenza maschile – spiega Anna Agosta, presidente di Thamaia Onlus e membro del consiglio direttivo di D.i.Re -. L’evento è stato organizzato da professioniste catanesi che, però, hanno scelto di non rendere noto il loro nome, proprio perché il loro intento era quello di supportare l’associazione e non certo quello di farsi pubblicità. Ma a loro e ai preziosi sponsor va tutta la mia gratitudine”.

A sponsorizzare l’iniziativa, oltre alle Distillerie Russo e ad Ais Catania, anche SikuraFarm, Sikelia, Ames Group, La Truccheria Cherie, Happy Selfie, Colomba Bianca. E poi tante cantine locali: Stanzaterrena, Terra Costantino, La Contea, Serafica, Terre di Gratia, Mandrarossa, DrinkPink in Sicily.

Come partecipare

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto ai progetti di prevenzione, sensibilizzazione e formazione dell’associazione.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione e una donazione libera di minimo 50 euro all’IBAN IT92Q0306909606100000062192, intestato ad “Associazione Thamaia Onlus”. La causale da utilizzare è “Serata di raccolta fondi”. Per semplificare l’accesso, è preferibile inviare la ricevuta del bonifico bancario e i nominativi dei partecipanti all’indirizzo e-mail fundraising@thamaia.org.

“Anche questa volta le donne hanno dimostrato di riuscire a fare rete e di saper sopperire, per quanto possibile, alle mancanze delle istituzioni, troppo spesso assenti e sorde nei confronti dei bisogni concreti di realtà come la nostra”, continua Agosta.

I nuovi progetti di Thamaia

Sono tantissimi i progetti in cantiere dell’associazione che hanno urgente bisogno di sostengo. Primo tra tutti “Venti a favore delle donne”, che sarà lanciato giorno 10 marzo. “Si tratta di un progetto finanziato da Fondazione con il Sud e rivolto ai centri antiviolenza. Con questo amplieremo l’orario di apertura dei nostri sportelli, ne apriremo di nuovi ad Adrano e Paternò, riapriremo quello attualmente in disuso presso il Centro Astalli e dedicato alle donne migranti, potenzieremo il tavolo permanente di accoglienza e ne apriremo uno nuovo sulla violenza durante la gravidanza, spesso occasione d’inizio di violenze fisiche e del peggioramento delle violenze già precedentemente subite – spiega la presidente di Thamaia -. Con ‘Venti a favore delle donne’, grazie al partenariato con l’Unione Italiana Ciechi, potremo prestare maggiore attenzione alle vittime disabili. E poi potremo aprire un tavolo di formazione per operatrici, operatori, avvocati, consulenti tecnici. Con l’Ordine dei giornalisti organizzeremo dei corsi di comunicazione che potranno certamente essere utili a diffondere una cultura maggiormente favorevole alle pari opportunità”.

La onlus si è aggiudicata di recente pure un altro progetto, “Percorsi di luce”, finanziato da Fondazione con il Sud, ActionAid e Promuoviamo il cambiamento. “Lo scopo di ‘Percorsi di Luce’ è quello di supportare le donne nella formazione professionale e nell’inserimento lavorativo – conclude Agosta -. A questo contribuiranno quattro borse lavoro, con tirocini formativi retribuiti, la messa a disposizione di un’operatrice specializzata negli sportelli già esistenti della comunità di Sant’Egidio e del Centro Astalli, i corsi di avviamento al mondo del lavoro che culmineranno in una giornata di networking, dove aziende e associazioni di categoria potranno direttamente selezionare nuovo personale”.