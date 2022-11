Violenza donne, a Palermo “bus in livrea” per dire “no”

L’autobus circolerà per 30 giorni in città. Ci saranno due sedili rossi in memoria delle donne vittime di violenza

‘Bus in livrea’ per dire ‘no’ alla violenza nei confronti delle donne. E’ l’iniziativa che i presidenti di Zonta International, Rotary International e InnerWheel presenteranno domani a Palermo, alle 11 in piazza Francesco Crispi. L’autobus, completamente sponsorizzato e sostenuto nei costi dalle tre organizzazioni, circolerà per 30 giorni in città per ricordare le tante vittime di femminicidi e per sensibilizzare la cittadinanza al tema dei diritti e della dignità delle donne.

Sullo stesso bus, per volontà dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico urbano, ci saranno due sedili rossi in memoria delle donne vittime di violenza. A conclusione della presentazione il mezzo avvierà la corsa di servizio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della campagna internazionale ‘Zonta Says No!’.