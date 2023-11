Violenza donne a Catania, Lombardo (Mpa): “Nel bilancio di previsione risorse inadeguate”

"Temo seriamente che nel bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Catania le risorse stanziate per le comunità delle donne in difficoltà e vittime di violenze siano insufficienti o inadeguate”.

“Temo seriamente che nel bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Catania le risorse stanziate per le comunità delle donne in difficoltà e vittime di violenze siano insufficienti o inadeguate”.

Lo ha dichiarato il deputato regionale Mpa, on. Giuseppe Lombardo, durante i lavori di un convegno dedicato alle donne nella giornata mondiale contro la violenza, tenutosi al Castello Leucatia di Catania e organizzato dall’associazione “Un battito ed un respiro” insieme al coordinamento Mpa di Catania guidato da Pina Alberghina.

Zero risorse per la devianza minorile

“Addirittura – prosegue Giuseppe Lombardo – sarebbero pari allo zero le risorse stanziate per i servizi relativi alla lotta contro la devianza minorile. In particolare per gli istituti educativi assistenziali e le comunità alloggio minori”.

“Se questo quadro – continua il deputato regionale Mpa – economico finanziario venisse confermato, verrebbero vanificati gli sforzi compiuti in questi anni e i risultati brillantemente conseguiti sul fronte della lotta alla violenza di genere e alla dispersione scolastica”.

“Sono certo – conclude l’on. Lombardo – che l’amministrazione comunale, quando nei prossimi giorni sarà chiamata a redigere il prossimo bilancio di previsione, rimedierà alle carenze economico finanziarie riguardo a questi settori vitali nell’ambito dei servizi sociali”.