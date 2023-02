Abusi sessuali su bambino in Germania, arrestato 36enne siciliano

L'uomo, di origini siciliane e residente in Emilia-Romagna, avrebbe commesso numerosi abusi sessuali sul figlio di una donna con cui viveva.

Un cittadino 36enne di origini siciliane residente a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, è stato arrestato stamattina dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale su un minore.

I militari del nucleo investigativo del Comando provinciale di Reggio Emilia, assistiti dai colleghi della stazione di Reggiolo, hanno dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalle autorità giudiziarie della Germania.

Violenza sessuale su bambino, la ricostruzione

Proprio in quel Paese l’uomo è ricercato in quanto accusato di violenza sessuale aggravata su un bambino.

Attualmente, il 36enne di origini siciliane è recluso nella casa circondariale del capoluogo reggiano in attesa di un’eventuale consegna alle autorità di Polizia della Germania. Lì dovrà affrontare l’iter processuale per l’accusa che prevede una pena massima di 15 anni di reclusione.

In particolare, l’uomo dal giugno 2010 al marzo del 2021 si sarebbe reso responsabile in Germania di una quarantina di episodi di violenze sessuali aggravate e abusi nei confronti del bambino, figlio della donna con la quale conviveva in Germania.

Per questi motivi il Tribunale distrettuale di Heidelberg, con 36enne che è ora a disposizione della Corte d’Appello d Bologna.