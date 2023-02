Violenza sessuale su atleta minorenne: arrestato allenatore di basket

La delicata indagine è stata avviata grazie alla segnalazione di alcuni collaboratori della società sportiva

Allenatore di basket arrestato per violenza sessuale su atleta minorenne. La scorsa notte gli investigatori della Polizia di Stato della IV Sezione della Squadra Mobile di Roma, specializzata nel contrasto ai reati di violenza di genere e in danno di minori, hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un italiano, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata e continuata, con recidiva specifica, su un ragazzo minorenne. L’ordinanza è stata disposta dal Gip all’esito di una complessa attività investigativa diretta dalla Procura di Roma.

Atteggiamenti sospetti

L’uomo, con più azioni compiute in tempi diversi, abusando del ruolo di allenatore e aiuto allenatore che svolgeva presso una società sportiva di basket, e comunque con violenza, avrebbe costretto un giovane atleta del club sportivo a compiere e subire atti sessuali. La delicata indagine è stata avviata grazie alla segnalazione di alcuni collaboratori della società sportiva capitolina, insospettiti per alcuni atteggiamenti ambigui e inopportuni dell’uomo nei confronti di alcuni giovani atleti, anche con meno di 14 anni.