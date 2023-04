Violenza su donna ucraina: 37enne trapanese rinviato a giudizio

La donna era scappata dal suo Paese d'origine a causa della guerra

Il Gup di Trapani ha rinviato a giudizio Francesco Paolo Anguzza. Il37enne accusato di avere violentato una donna , nello scorso mese di novembre, su una panchina delle Mura di Tramontana. La vittima della violenza, una donna ucraina di 44 anni scappata a causa della guerra, tramite il suo avvocato di fiducia Fabio Sammartano, si è costituita parte civile. Una violenza feroce che alla donna ha causato lesioni permanenti all’apparato genitale. A incastrare l’uomo, sostengono gli investigatori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il processo prenderà il via il 24 maggio nel Tribunale di Trapani in composizione collegiale. L’imputato è in carcere.