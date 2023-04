Vito Bugliarello morto per salvare due giovani, ieri l’ultimo saluto all’eroe di Floridia

Si sono svolti ieri i funerali di Vito Bugliarello, il 35enne morto nel tentativo di salvare due ragazzi che erano scivolati in mare.

Grande commozione ieri pomeriggio a Floridia, in provincia di Siracusa, in occasione dei funerali di Vito Bugliarello, il 35enne trovato senza vita domenica scorsa dopo aver cercato di mettere in salvo due giovani che erano scivolati in mare.

Bugliarello, perito informatico, si sarebbe lanciato tra le onde nel tentativo di salvare le due vite pur non sapendo nuotare. Il 35enne è riuscito a riportare a riva i due ragazzi, ma per lui non ci sarebbe stato nulla da fare, con le onde che lo hanno trascinato fatalmente.

L’ultimo saluto è stato dato nella chiesa di Santa Lucia, gremita da amici, parenti e conoscenti di colui che, in questi giorni, è stato definito come un “eroe”. Tanti anche i cittadini che sono rimasti all’esterno della chiesa per mancanza di spazio.

“Gesto generoso e supremo”

“Un gesto supremo di carità non dovuto al caso: ed è un atto eccezionale ma che rientra nella vita ordinaria della sua esistenza. Il generoso e supremo atto di Vito che ha permesso di salvare la vita dei due giovani, in balia delle onde del mare, non viene certamente dal caso ma si fonda sulla sua maturità umana e cristiana, con cui è cresciuto nella sua famiglia”, ha commentato l’Arcivescovo di Siracusa.

Per la giornata di ieri il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ha proclamato il lutto cittadino. Nel frattempo sono in corso le indagini autorizzate dalla Procura di Siracusa per riuscire a fare luce sulla vicenda.