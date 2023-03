Vittoria “si fa bella” aspettando il Giro di Sicilia

La città sarà protagonista dell’arrivo della seconda tappa della manifestazione sportiva, il prossimo 12 aprile: al via il rifacimento del tratto stradale interessato per un milione e mezzo di euro

VITTORIA (RG) – Nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono si è tenuta una conferenza stampa per presentare i particolari della manifestazione ciclistica “Giro di Sicilia” edizione 2023, che si terrà dall’11 al 14 aprile.

La città di Vittoria sarà la protagonista dell’arrivo della seconda tappa, Canicattì-Vittoria, di 193 km, prevista per il 12 aprile. Presenti alla conferenza stampa, il vice sindaco, Filippo Foresti, il consigliere delegato per le politiche sportive, Fabio Prelati, e gli assessori Giuseppe Fiorellini, Salvatore Avola, Giuseppe Nicastro, Francesca Corbino.

“Un appuntamento, quello del 12 aprile, che proietterà la nostra città su palcoscenici internazionali – ha detto al QdS, Filippo Foresti -. Ricordo quando, nel 1983, grazie alla manifestazione ‘Criterium degli assi’, la città di Vittoria ospitò oltre 100 mila persone. Adesso, dopo 40 anni, ospiteremo questa grande manifestazione che, oltre ad essere un’occasione importante per promuovere le bellezze del nostro territorio, determinerà una ricaduta positiva anche in termini di infrastrutture. Infatti, la prossima settimana partiranno i lavori per il rifacimento del tratto stradale interessato dal Giro, per una somma di circa 1,5 milioni di euro, così come annunciato dall’assessore delle Infrastrutture e della mobilità della Regione siciliana, Alessandro Aricò. Il tratto stradale interessato va dalla Fontana della Pace a oltre il Mc Donald’s, poi verso il Mercato ortofrutticolo e fino all’ingresso di Vittoria dallo stradale per Santa Croce Camerina, per circa 15 km”.

“Da circa 35 anni affermo che lo sport è un momento fondamentale per la promozione del territorio – ha detto dal canto suo Fabio Prelati -. Il nostro territorio avrà una visibilità mediatica enorme. Duecento Paesi nel Mondo avranno la possibilità di vedere, comodamente da casa, le bellezze e le eccellenze della città di Vittoria e Scoglitti. Inoltre, stiamo creando degli eventi collaterali per coinvolgere tutti i nostri concittadini e per far vivere a loro quella straordinaria giornata. Coinvolgeremo le scuole di Vittoria e Scoglitti, le società sportive, le aziende locali per promuovere i prodotti ortofrutticoli. Il Giro passerà davanti l’atelier del maestro Arturo Di Modica, scomparso due anni fa, e vogliamo far sapere agli spettatori le origini vittoriesi del nostro illustre concittadino”.

“Al ‘Giro di Sicilia’ parteciperà anche il ciclista ragusano, Damiano Caruso, vincitore della scorsa edizione – ha concluso Prelati -. Ringraziamo la Regione siciliana, l’assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, e l’organizzazione del Giro, RCS Sport, per aver scelto la nostra città per la seconda tappa”.

Nei giorni scorsi, il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, assieme al consigliere delegato per le politiche sportive, Fabio Prelati, hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione del “Giro di Sicilia” indetta dal Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a Palermo presso Palazzo d’Orleans.