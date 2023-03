Damiano Caruso correrà al Giro di Sicilia: il programma di un evento unico

Il campione ibleo sarà al via della quarta edizione del nuovo corso dell’ormai classica

Trionfò sull’Etna a braccia alzate. Un anno fa Damiano Caruso conquistò il Giro di Sicilia e regalandosi una delle più belle vittorie della sua carriera. Fortemente voluto da Rcs Sport il campione ibleo sarà al via della quarta edizione del nuovo corso dell’ormai classica, presentata stamani a Palazzo d’Orleans a Palermo, con la Bahrain Victorious.

Giro di Sicilia, i ciclisti presenti

La corsa siciliana sarà utile per valutare la condizione in vista del Giro d’Italia, appuntamento clou della sua stagione. La notizia della presenza di Caruso arricchisce un parterre che vedrà al via 175 ciclisti, cinque squadre World Tour e le formazioni italiane. Ci sarà la Bardiani del palermitano Filippo Fiorelli che punta, come dichiarato in una precedente intervista rilasciataci nelle scorse settimane, a una vittoria di tappa. Il livello sarà molto alto assicura la Rcs. Ci sarà ai nastri di partenza di Marsala il prossimo 11 aprile anche la Nazionale di pista, che avrà tra i convocati Elia Viviani, il campione olimpico che certamente si farà valere in volata.

Bellino (Rcs Sport): “Giro di Sicilia spettacolo ammirato in 100 paesi”

La prima tappa si chiuderà ad Agrigento con gli ultimi 4 km in salita che chiariranno subito le intenzioni. Canicattì-Vittoria presenta un tracciato molto insidioso, mentre Enna-Termini non dovrebbe riservare grandi sorprese con arrivo in volata. “Si tratta di un percorso – ricorda Paolo Bellino, amministratore di Rcs Sport – per tutte le ruote. Toccherà tutte le province siciliane per uno spettacolo che sarà ammirato in 100 paesi”. Il grande finale si snoderà da Barcellona Pozzo di Gotto sino a Giarre. Tre le asperità in programma.

Il gran premio della montagna e l’arrivo

Il primo gran premio della montagna si taglierà a Casale Floresta. Poi, subito in picchiata sino a Linguaglossa, con i 18 km che portano a Piano Provenzana. Infine la salita di Sciara di Scorciavacca riproporrà la salita che decise l’edizione 2021 vinta da Nibali, per il quale è stata chiesta dal coordinatore di Fdi, Alberto Cardillo, la cittadinanza onoraria del Comune di Mascali. L’arrivo a Giarre designerà il vincitore di questa edizione. Caruso è pronto. Lo spettacolo è servito.