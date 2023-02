Volley A3, Farmitalia Saturnia liquida la pratica Marcianise: 3-0 e +5 su Ortona – FOTO

La Farmitalia Saturnia vince contro la Marcianise e allunga sulle dirette inseguitrici. Soddisfatto mister Kantor: "Successo importante".

La Farmitalia Saturnia batte Marcianise e allunga a più 5 su Ortona sconfitto ieri a Palmi 3-1.

I ragazzi di mister Kantor non hanno concesso nulla alla squadra ospite, rimanendo sempre concentrati e chiudendo l’incontro con un secco 3-0. Primo set 25-15, secondo set 25-14 e terzo set 25-20.

Farmitalia, Kantor: “Vittoria importante”

A fine gara grande soddisfazione di mister Waldo Kantor: “Questa vittoria è importante per come i nostri ragazzi hanno interpretato la gara”, dichiara il tecnico della Saturnia. “Ora pensiamo alle prossime gare che ci attendono in un mese molto impegnativo”, conclude.

Frumuseli: “Strada ancora lunga”

Parla anche Cristian Frumuselu: “Oggi una vittoria importante, ma non dobbiamo guardare la classifica. Noi dobbiamo dare tutto in ogni partita e rimanere sempre concentrati perché le partite sulla carta abbordabili nascondono molte insidie“.

“Abbiamo allungato sulle dirette inseguitrici – conclude – ma già da domani testa al prossimo incontro. La strada è ancora lunga e ci attendono tante battaglie sul campo”.