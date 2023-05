Voucher Inps 2023 per lavoro occasionale: come funzionano e per chi valgono

Il decreto Lavoro ha innalzato la soglia di utilizzo da 10mila a 15mila euro annui. Ma potranno essere utilizzati solo in alcuni settori. La procedura per usufruire di questi buoni non è ancora stata attivata.

In attesa della circolare attuativa dell’Inps, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ecco cosa sappiamo sui voucher o buoni lavoro.

Quanto valgono i voucher Inps 2023

Il decreto Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale all’inizio di maggio, ha dato il via libera ai nuovi voucher lavoro, cioè i buoni per le prestazioni occasionali: la soglia di utilizzo è stata innalzata dal provvedimento da 10mila a 15mila euro annui.

Ogni voucher Inps ha un importo pari a 10 euro lordi all’ora, cioè 7,5 netti. Nell’arco dell’anno solare, l’insieme dei compensi occasionali percepiti dal lavoratore non deve superare i 5mila euro.

La procedura per utilizzare i voucher

La procedura per usufruire di questo voucher non è ancora stata attivata e si attende la circolare attuativa dell’Inps, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

(in aggiornamento)

Perché sono stati reintrodotti i voucher

Questa forma di pagamento era stata reintrodotta, in una forma diversa rispetto al passato, dall’ultima Manovra. Nati nel 2003, i buoni lavoro erano stati allargati nel 2012 e poi praticamente aboliti nel 2017. Erano poi tornati in forma ridotta nel 2018. Ora il decreto Lavoro ha appunto introdotto altre novità rispetto alla Legge di bilancio. I nuovi voucher, comunque, potranno essere utilizzati solo in alcuni settori

Cosa sono i voucher

Si tratta di una forma di pagamento che i committenti, cioè i datori di lavoro, possono scegliere di utilizzare per ricompensare alcune prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta, quindi, di prestazioni occasionali, svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro e in modo discontinuo e saltuario. I voucher non sono tassati, quindi la spesa è ridotta per l’azienda che li utilizza. Inoltre, l’unica copertura prevista è quella Inail per infortuni.

Per chi valgono i voucher

Come detto, però, i voucher lavoro – nella versione reintrodotta dal governo Meloni – valgono solo per alcuni settori. Vale a dire: lavoro domestico; servizi alla persona (ad esempio baby sitting e ripetizioni private); agricoltura; discoteche, sale da ballo e night-club; alberghi, bar e ristoranti

In questi settori, in particolare, ciascun committente può utilizzare i voucher fino alla soglia massima di 10mila euro.

A pagare con i voucher possono essere:

Lavoratori autonomi;

Professionisti;

Imprenditori;

Associazioni;

Fondazioni;

Enti di natura privata;

Amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda l’agricoltura, i pagamenti con i buoni lavoro non possono riferirsi a più di 45 giornate di lavoro effettive.

Per i lavoratori degli altri settori, invece, se si rimane entro questo limite non cambia lo status di inoccupato o disoccupato.

Per chi lavora nei settori degli stabilimenti termali, dei congressi, delle fiere, degli eventi e dei parchi di divertimento, invece, i voucher possono essere utilizzati fino a un valore di 15mila euro annui. Inoltre, le aziende di questi settori possono utilizzare questa forma di pagamento solo se hanno fino a 25 dipendenti a tempo indeterminato: il vincolo, quindi, è stato spostato da 10 a 25.

Dove acquistare i voucher

I buoni lavoro possono essere acquistati in tabaccheria, ma poi per utilizzarli bisogna seguire una procedura telematica precisa. Per gestire l’acquisto e l’utilizzo dei voucher, l’Inps ha predisposto un sistema online.