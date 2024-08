Vulcano, turista scivola mentre percorre il sentiero che conduce al cratere: intervento dei Vigili del Fuoco

L’infortunata ha riportato una probabile frattura alla spalla

Ieri, intorno alle ore 11:40, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un soccorso ad una turista nell’isola di Vulcano dell’arcipelago delle Eolie. La squadra VF dislocata a Vulcano, per la campagna Antincendi boschivi (AIB), è intervenuta, su segnalazione dei Carabinieri della locale Stazione, per soccorrere questa escursionista di nazionalità svizzera di circa sessanta anni di età, scivolata mentre percorreva il sentiero che conduce al cratere.

Turista scivola a Vulcano, frattura alla spalla

In seguito all’incidente, l’infortunata ha riportato una probabile frattura alla spalla. Il personale VF ha trasportato a valle la turista, con l’ausilio di barella spinale e dispositivi di immobilizzazione, affidandola alle cure del 118.

