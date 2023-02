I 100 anni di Walt Disney celebrati in un video

Il filmato celebrerà i fan e gli artisti che hanno reso famosa The Walt Disney Company nell'ultimo secolo.

Il 16 ottobre 2023 The Walt Disney Company compie 100 anni e per festeggiare questo importante anniversario celebrerà i fan e gli artisti che hanno reso la compagnia celebre in questo secolo con un video celebrativo.

Il filmato in questione verrà trasmesso anche durante il Super Bowl LVII e avrà lo scopo di mettere in risalto 100 anni di storie intramontabili e innovazione senza pari.

The Walt Disney Company compie 100 anni, video celebrativo

“Mentre celebriamo il nostro storico 100° anniversario, è importante ricordare l’eredità di Walt Disney e la sua continua ricerca dell’eccellenza che ancora oggi continua a essere il motore della Company. Siamo immensamente grati alle generazioni di fan di tutto il mondo per essere una parte fondamentale della nostra storia, e per aver accolto nelle proprie vite le nostre storie e i nostri personaggi nel corso di questo ultimo secolo”, ha dichiarato il ceo Disney Bob Iger.

“Disney100 rappresenta un omaggio a tutti i nostri fan e famiglie, nonché ai nostri artisti e visionari creativi che, con talento e immaginazione, hanno dato vita ai magici momenti che rendono Disney una parte integrante della cultura globale”.

Il video celebrativo Disney100 mostra scene tratte da iconici film, serie, spettacoli teatrali, parchi tematici e fan Disney, oltre a una raccolta di citazioni di Walt Disney che richiamano alla memoria quei ricordi e quella nostalgia che hanno permesso a Disney di avere un posto speciale nel cuore del pubblico di tutto il mondo.

Il pubblico mondiale potrà contare su un incredibile elenco di uscite nelle sale di produzioni cinematografiche dei celebri Studios della Company, inclusi Disney, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm e altri, in arrivo nel corso dell’anno. Da “La Sirenetta” a “Guardiani della Galassia: Volume 3” a maggio, fino a “Elemental”, l’ultimo capitolo della saga di “Indiana Jones”, “The Marvels” e “Haunted Mansion” in estate, il grande schermo vedrà l’arrivo dei personaggi più amati e di tante nuove storie. Inoltre, il 22 novembre 2023 Walt Disney Animation Studios presenterà “Wish“, un nuovo lungometraggio animato originale disponibile in esclusiva nei cinema.

I Parchi Disney hanno già iniziato a sorprendere gli ospiti con speciali celebrazioni a tema Disney100. Disney, inoltre, celebrerà i suoi più grandi fan con eventi esclusivi, anteprime e, a settembre, la speciale Destination D23 a tema Disney100 riservata ai membri del D23: The Official Disney Fan Club.

Disney è entusiasta di celebrare il suo 100° anniversario insieme ai suoi fan, artisti e dipendenti per tutto il 2023.

