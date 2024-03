Whatsapp a lavoro per modificare le foto con l’intelligenza artificiale

Per il momento si tratta di versioni di prova ma non si esclude un passaggio dal teorico al pratico.

Dopo la possibilità di trascrivere le note vocali, ora WhatsApp sarebbe al lavoro su altre due nuove opzioni che permettono di usare una serie di strumenti di intelligenza artificiale direttamente nella piattaforma. Secondo quanto riportato dal portale WABetaInfo, l’app di messaggistica ha introdotto nella versione Beta dell’app due nuove opzioni dedicate all’intelligenza artificiale. Una è dedicata alle fotografie, l’altra invece è un chatbot che dai primi screen sembra molto simile a un motore di ricerca interno.

Chiaramente si tratta di versioni di prova ma al momento nulla può escludere un passaggio dal teorico al pratico.

Whatsapp, foto e intelligenza artificiale

Nella versione WhatsApp Beta for Android 2.23.17.14 possiamo vedere che l’intelligenza artificiale di Meta può essere utilizzata per modificare delle foto direttamente all’interno dell’app in modo tale da creare sticker personalizzati. Con questa opzione è possibile modificare lo sfondo delle immagini, ritagliarle, migliorarle e poi mandarle direttamente ai nostri contatti.

Whatsapp, testi e intelligenza artificiale

In un’altra versione, sempre per Android, vediamo invece come WhatsApp stia lavorando per aggiungere un’opzione veloce dedicata a Meta Ai, l’intelligenza generativa di Meta. In pratica l’app aprirebbe una barra da ricerca da cui l’utente può avviare direttamente le conversazioni con il chatbot di Meta. Il funzionamento è simile a quello che abbiamo visto con ChatGPT.

