Yacht prende fuoco nel mare Adriatico: la polizia salva due uomini

Sconosciute le cause che hanno fatto propagare le fiamme.

A trarli in salvo, mentre lo yatch sul quale stavano navigando è andato a fuoco, è stato l’equipaggio della Squadra acque interne del Commissariato di Porto Tolle (Rovigo). Le fiamme, favorite dalla struttura in legno del natante si sono presto propagate. I naviganti, partiti all’alba dal Lido degli Estensi (Ferrara) alla volta di Chioggia (Venezia), hanno cercato inutilmente di domarle. Ignota la causa dell’incendio, visto in lontananza, grazie alla colonna di fumo innalzatasi, dagli operatori della polizia.

Il recupero

Una volta raggiunta l’imbarcazione, i poliziotti hanno recuperato i due occupanti, che si erano lanciati in mare. Una volta trasbordati sui mezzi di servizio, entrambi i naufraghi sono stati portati in salvo al Porto di Barricata. Sotto choc e infreddoliti, una volta giunti sul molo i poliziotti del Commissariato di Porto Tolle si sono presi cura di loro con bevande calde, coperte e abiti asciutti.