Zelensky, serve scudo aereo per difesa da terrore ucraino

Il presidente dell'Ucraina ha scritto su Telegram

Per il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky l’unica sicurezza per milioni di persone è uno scudo aereo e una ristrutturazione strategica dell’intera situazione militare. “Minori sono le opportunità che la Russia ha usando il terrore – afferma Zelensky su Telegram – maggiori saranno invece le opportunità che avremo per ripristinare e garantire la pace.

“Si trovi un’opportunità per dare all’Ucraina uno scudo di difesa aerea affidabile – continua – per dare “protezione al 100% dai missili russi. Solo così il terrore russo, vale a dire il terrore missilistico – conclude – diventerà semplicemente impossibile”.