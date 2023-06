Ex Blutec, la zona da “reindustrializzare”: convegno Irsap a Termini Imerese

Annunciato un convegno per discutere delle opportunità della zona industriale del Palermitano.

Lo sviluppo economico della zona industriale di Termini Imerese è il tema del convegno organizzato dall’Irsap, Istituto regionale sviluppo attività produttive, che si svolgerà lunedì 26 settembre alle ore 10,30 nella sede del Polo Meccatronica Valley.

Il programma del convegno Irsap su Termini Imerese

“Rilanciare questo insediamento industriale del Palermitano è un obiettivo del governo Schifani”, afferma l’assessore alle Attività Produttive, Edy Tamajo, che pochi giorni fa ha annunciato il bando per la vendita dell’ex Blutec (e tra gli interessati ci sarebbe anche il gruppo Pelligra, lo stesso che ha dato “nuova linfa vitale” al Catania).

Questa iniziativa sarà un momento utile per tracciare ciò che è stato fatto in questi mesi dallo staff dell’Irsap e avere un confronto con il territorio, come siamo soliti fare. Il nostro intento, per quello che ci compete, è fare in modo di reindustrializzare l’area, creando nuova occupazione“.

Al convegno interverranno, oltre all’assessore Tamajo, il commissario e il direttore dell’Irsap, Marcello Gualdani e Gaetano Collura, il direttore generale dell’assessorato, Carmelo Frittitta, il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, e il presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo.

Immagine di repertorio