10eLotto premia la Sicilia, vincite per 40mila euro: ecco dove

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,7 milioni di euro, per un totale di 3,6 miliardi da inizio anno

Festa in Sicilia grazie all’ultimo concorso del 10eLotto. A Barcellona Pozzo di Gotto (ME), come riporta Agipronews, vinti 20mila euro grazie a un “9” in un’estrazione frequente.

Le vincite nell’ultimo concorso

A Chiusa Sclafani, in provincia di Palermo, da segnalare un’altra vincita da 20mila euro arrivata in seguito a un “9” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,7 milioni di euro, per un totale di 3,6 miliardi da inizio anno.