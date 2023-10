14enne molestata per strada: ragazzina si salva salendo sul bus

Una 14enne è stata molestata per strada da un ragazzo all'uscita da scuola: ecco come è riuscita a mettersi in salvo

Una ragazza di 14 anni è stata molestata a Milano, in zona City Life. A riferirlo è il quotidiano “Il Giorno”, secondo cui i fatti sono accaduti martedì mattina, quando la ragazza è stata avvicinata al ritorno da scuola da un ragazzo che prima le ha rivolto la parola, poi l’ha bloccata e molestata.

La 14enne si è salvata salendo sul bus

La 14enne ha avuto la prontezza di fuggire, salendo a bordo di un autobus di linea. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere pubbliche e delle attività commerciali della zona per dare un nome all’aggressore che è fuggito.

L’episodio è avvenuto in via Alcuino. Una volta a casa, la ragazzina ha raccontato della paura provata ai genitori che poi hanno presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Porta Magenta.