Violenza in viale dei Picciotti, pietre contro l’autobus Amat: si indaga

Ennesimo caso di violenza e danneggiamento a Palermo: scattano le indagini.

L’ennesimo gesto di violenza a Palermo: un gruppo di ragazzi avrebbero mandato in frantumi il vetro di un autobus lanciandovi contro dei sassi.

L’episodio si è verificato nelle scorse ore in viale dei Picciotti, nel capoluogo regionale. Si tratta dell’ennesimo caso di questa natura. Sono in corso le indagini dei carabinieri, così come sul singolare furto verificatosi ieri in corso Tukory, dove un ladro si sarebbe introdotto in casa di una donna e avrebbe portato via degli oggetti incurante del fatto che la proprietaria fosse in casa e momentaneamente sotto la doccia.

Sassi contro autobus Amat, si indaga a Palermo

La dinamica di quanto accaduto rimane ancora da chiarire. Secondo una prima ricostruzione, dei ragazzi – apparentemente senza motivo – avrebbero iniziato a lanciare delle pietre con un bus della linea 212 dell’Amat lungo viale dei Picciotti.

Fortunatamente, non ci sarebbero feriti. Solo tanto sgomento per un episodio di violenza e danneggiamento inspiegabile. Sul caso indagano i carabinieri.

Immagine di repertorio