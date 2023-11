Dal 2024 i prelievi dei contanti cambieranno: ecco le novità

La decisione del bancomat diffuso è arrivata con la norma inserita nella legge di bilancio varata dal governo Meloni

Dall’anno prossimo i prelievi dei contanti cambieranno, oltre che al classico atm, o sportello bancario, si potrà prelevare anche all’interno dei supermercati, dei tabacchi, edicole e altri negozi cosiddetti di prossimità.

Il bancomat diffuso

La decisione è arrivata con la norma inserita nella legge di bilancio varata dal governo Meloni. Questa nuova introduzione è stata chiamata “bancomat diffuso”, il quale serve per agevolare i Comuni con meno abitanti.

Tutte le attività commerciali citate sopra avranno l’obbligo di offrire il bancomat diffuso a patto che vi saranno meno controlli rigidi come previsto sino all’entrata in vigore della nuova norma. La norma entra in vigore a gennaio 2024.