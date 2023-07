23enne uccide a coltellate l’ex compagna e si costituisce

Un 23enne ha ucciso l'ex compagna a coltellate nella notte di venerdì: il giovane ha poi confessato il femminicidio

Terribile femminicidio a Cologno Monzese (Milano) dove un 23enne italiano di origini marocchine, Zakaria Atqaoui, ha confessato di aver ucciso la ex fidanzata, una 20enne italiana, Sofia Castelli. L’omicidio è avvenuto la scorsa notte nell’appartamento della giovane, dopo che i due hanno trascorso insieme la serata, con anche un’amica. Il 23enne, in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri dove si è presentato all’alba per costituirsi, ha ucciso la ex a coltellate, con più fendenti alla gola.

L’omicida è stato sottoposto ad interrogatorio

Nella caserma dei carabinieri di Sesto San Giovanni si è recata anche la pm di Monza Emma Gambardella, per l’interrogatorio di Zakaria Atqaoui. I genitori di Sofia Castelli si trovavano in Sardegna quando hanno appreso la notizia e stanno facendo rientro a Cologno Monzese. Il magistrato ha svolto anche un sopralluogo nell’appartamento dove è stato commesso l’omicidio, di cui ancora non è chiaro il movente.