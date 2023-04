25 aprile, a Catania tanti giovani in corteo, Barbagallo: “Festa sentita e partecipata”

Presenti anche diversi politici del Pd

“Un corteo partecipato, sentito, con tantissimi giovani: il 25 aprile è una festa di unità nazionale e oggi a Catania – così come nel resto della Sicilia e d’Italia – la gente è scesa in piazza per per ribadire i valori fondamentali della Resistenza e della Costituzione italiana che qualcuno, ancora, si ostina a non riconoscere”. Così il segretario regionale del Pd Sicilia Anthony Barbagallo, che sta partecipando al corteo promosso dall’Anpi assieme ad una delegazione della segreteria regionale.

Iscritti e militanti

A Catania, per la manifestazione dell’anniversario della Liberazione, assieme a tanti giovani – iscritti e militanti, dietro lo striscione dal titolo “Nella nostra Resistenza la nostra libertà” – ci sono anche la segreteria provinciale Pd Maria Grazia Leone, i deputati regionali Ersilia Savarino e Giovanni Burtone, il candidato sindaco di Catania del fronte progressista, Maurizio Caserta, il presidente della direzione regionale dei Democratici Antonio Ferrante.