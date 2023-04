25 aprile, Tajani: “La liberazione è patrimonio di tutti gli italiani”

Il ministro degli Esteri: "Pronto a recarmi alle Fosse Ardeatine"

“La liberazione è un patrimonio di tutti noi italiani”. Lo afferma il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che, in un’intervista a ‘Il Giornale’, ricorda che oggi “mi recherò alle Fosse Ardeatine per rendere omaggio alle vittime di quella terribile violenza nazifascista. Tra le vittime, ci tengo a ricordare Giuseppe Cordero di Montezemolo, colonnello e partigiano, protagonista con tanti altri della Resistenza e della lotta per libertà”.

Meloni chiara su un punto

Una pacificazione completa sarà mai possibile? “Il discorso di Silvio Berlusconi a Onna, il 25 aprile 2009, chiuse un capitolo. Parlò da statista e da leader del centrodestra. Meloni, che di Berlusconi nel 2009 era ministra, è stata chiara su questo punto…”.